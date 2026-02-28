Yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı suçlu düşmanın saldırganlığına yanıt olarak, İran İslam Cumhuriyeti tarafından işgal altındaki topraklara yönelik ilk geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başladı.” ifadelerine yer verildi. Detaylı açıklamaların daha sonra resmi kanallar aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

ABD ve İsrail’in İran’a Saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, sabah saatlerinde İsrail ve ABD’nin İran’a ortak saldırılar düzenlediği bildirildi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik “önleyici saldırı” başlatıldığını açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump da “büyük bir operasyon” başlattıklarını duyurdu.

Saldırılarda başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ve İran hava sahalarını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve sirenler devreye sokuldu. İran’ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkına sığınaklara yönelmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İsrail’e onlarca balistik füze ateşlendiğini açıkladı. Bölgede gerilim tırmanırken gelişmeler yakından takip ediliyor.