Açıklamada, İran’da 1979 yılında yaşanan ve ABD Büyükelçiliği personelinin rehin alınmasıyla sonuçlanan krize atıf yapıldı. Dönemin lideri Ayetullah Humeyni’nin talimatıyla gerçekleşen olayın, iki ülke arasındaki gerilimin başlangıç noktalarından biri olduğu vurgulandı.

Rubio, İran’ın “masum Amerikalıları ve diğer ülke vatandaşlarını siyasi baskı unsuru olarak gözaltına almaya devam ettiğini” belirterek bu uygulamaların sona ermesi gerektiğini ifade etti.

BAŞKANLIK KARARNAMESİ VE YASAL DAYANAK

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2025 yılında ABD vatandaşlarını yurt dışında haksız gözaltılardan korumaya yönelik bir başkanlık kararnamesi yayımladığını ve aynı yıl Kongre’nin Haksız Gözaltıyla Mücadele Yasası’nı yürürlüğe koyduğunu hatırlattı. Bu düzenlemelerin, İran’a yönelik yaptırım kararının hukuki zeminini oluşturduğu kaydedildi.

SEYAHAT KISITLAMASI UYARISI

Rubio, İran’ın söz konusu uygulamalardan vazgeçmemesi halinde ABD pasaportu taşıyan kişilerin İran’a giriş-çıkışlarına yönelik coğrafi seyahat kısıtlamaları da dahil olmak üzere ek önlemler alınabileceğini bildirdi.

Ayrıca İran’ın haksız yere gözaltında tuttuğu tüm Amerikan vatandaşlarını serbest bırakması gerektiğini belirten Rubio, bu adımın atılması halinde yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi.

ABD VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Rubio son olarak, hiçbir ABD vatandaşının İran’a “hiçbir sebeple” seyahat etmemesi gerektiğini vurguladı ve hâlihazırda İran’da bulunan ABD vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.