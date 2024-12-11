Yetkililer, olayın ciddi bir biyogüvenlik ihlali olduğunu belirterek soruşturma başlattı.

Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı’ndan kaybolan 323 adet virüs örneği bulunamadı.

Kaybolan örneklerin, güvenli depolama alanından alınıp alınmadığı veya yok edilip edilmediği doğrulanamadı.

Bu durum, halk sağlığı yetkilileri ve uzmanları tarafından büyük bir endişe kaynağı olarak değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA MAHKEMEYE TAŞINDI

Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, olayı “ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali” olarak nitelendirerek kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturmayı emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Martin Daubney yürütecek.

Ayrıca, geçmişte Virus Tanımlama Laboratuvarı’nın başında bulunan Julian Druce da eş-soruşturmacı olarak görevlendirildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Daily Mail’de yer alan habere göre; Bakanlık, benzer bir olayın tekrarlanmaması için önlemler aldığını açıkladı.

Personel eğitimi, laboratuvar prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve izinlerin denetlenmesi bu önlemler arasında yer alıyor.

Yetkililer, materyallerin doğru şekilde saklanmasını ve kaydının eksiksiz tutulmasını sağlamak için laboratuvar çalışanlarına yönelik denetimleri artıracak.

HALK SAĞLIĞI RİSKİ VAR MI?

Queensland Baş Sağlık Yetkilisi John Gerrard, kayıp virüs örneklerinin halk için minimal bir risk oluşturduğunu belirtti.

Dr. Gerrard, “Düşük sıcaklıklı bir dondurucu dışında saklanan virüs örnekleri hızla bozulur ve enfekte edici özelliklerini kaybeder” dedi.

Ayrıca, kayıp örneklerin büyük olasılıkla rutin laboratuvar prosedürü olan otoklavlama yöntemiyle imha edilmiş ancak bu işlemin kaydedilmemiş olabileceğini vurguladı.

VİRÜSLERDEN BİRİ İNSANLARDA HİÇ GÖRÜLMEDİ

Dr. Gerrard, Queensland’de son beş yılda Hendra veya Lyssavirus enfeksiyonuna rastlanmadığını ve Hantavirus’un Avustralya’da insanlarda hiç görülmediğini söyledi.

Bu durum, kamuoyundaki endişeyi hafifletmek için bir güvence olarak sunuldu.