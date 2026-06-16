Festival Merkezinde bulunan amfi tiyatroda düzenlenen törende konuşma yapan Öztürkler, Güzelyurt’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kentin gelişiminin ve kalkınmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Güzelyurt’un yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir mücadele ve toprağa bağlılığın sembolü olduğunu ifade eden Öztürkler, Portakal Festivali gibi etkinliklerin toplumun birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli organizasyonlar arasında yer aldığını vurguladı.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve tüm Güzelyurt halkına teşekkür eden Öztürkler, bu tür etkinliklerle kültürel değerlerin yaşatıldığını, üretimin desteklendiğini ve bölgenin tanıtımına katkı sağlandığını kaydetti.

Son yıllarda Güzelyurt’ta hayata geçirilen yatırımların bölgenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Öztürkler, altyapı projeleri, soğuk hava depoları, sosyal konut çalışmaları, narenciye sektörüne yönelik politikalar ve su temini gibi yatırımların bölgenin gelişimine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Güzelyurt’un her zaman daha iyisini hak ettiğini ifade eden Öztürkler, bölgenin kalkınmasının devam etmesi gerektiğini söyledi. Kendisi de bir Güzelyurtlu olarak festivalin 48 yıllık gururunu halkla birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirten Öztürkler, toprağa, üretime, egemenliğe ve bölgenin değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Öztürkler, 48. Güzelyurt Portakal Festivali’nin birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini temenni ederek, festivalin düzenlenmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.