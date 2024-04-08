Aydın açıklamasında şunları söyledi:

27 Mart 2024 tarihinde oğlum Sami Sevinç’in geçirdiği trafik kazasının ardından son 11 gündür tarifi imkansız derecede zor zamanlardan geçtik. Çok şükür ki bugün oğlum hastaneden taburcu oldu ve tedavisi evden devam edecek. Zor günler geride kalsa da oğlumun eski hayatına yeniden sağlıkla dönebilmesi için zorlu bir süreç bizi bekliyor. İnanıyorum ki oğlum bu süreci en kısa sürede atlatacak ve normal hayatına geri dönecek…

Kaza gecesinden bu yana Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisi, yoğun bakım ünitesi, nöroloji, ortopedi ve kulak burun boğaz servisinin tüm çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Oğlumun hayata tutunmasında sizin çabalarınız ve emeğinizin hakkını ödeyemem…

Yine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan, Operatör Doktor Barış Peker, Beyin Cerrahı Ahmet Ebeoğlu, İstanbul’da görev yapan doktor Seran Gülbudak, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı İbrahim Özgöçmen, yoğun bakım ünitesi inde görevli hekim ve hemşireler, ortopedi servisinde hekim ve hemşireler, başhekimlik personelleri , bakanlarımız, milletvekillerimiz, Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sibel Tatar, HTL öğretmenleri , Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Müdürü Gülşen Hocanın, HTL Müdürü Meltem Adalı ve muavinleri, mesajları ve güzel dilekleri ile sürekli yanımızda hissettiğimiz Gündem Kıbrıs’ın çok değerli takipçileri ve bu süreçte gerek yanımıza gelerek, gerekse de telefonla arayarak destek olan, dualarını esirgemeyen, bizleri tanıyan hatta fiilen tanımayan herkese ve eşim Çağrı Mamülcü’ye teşekkürü bir borç bilirim…

Ayrıca… Her zaman ve her koşulda yanımda olan, maddi ve manevi desteğini asla üzerimden çekmeyen Özge Taşker Falyalı’ya da sonsuz teşekkürler…

İyi ki varsınız… Sizlerin duaları ve güzel dilekleri ile daha iyi olacağız…