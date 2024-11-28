Kıb-Tek Genel Müdür Aydın, ülke genelinde etkili olan elektrik kesintilerine ilişkin TAK muhabirine açıklamalarda bulundu.

Santral çıkışı ana hattında oluşan bir arızaya bağlı olarak santrallerin devre dışı kaldığını ve bundan kaynaklı olarak bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını kaydeden Aydın, şu anda ana hattın yedeğinin devreye alındığını belirtti.

Aydın, yedeğin devreye alınmasıyla birlikte santrallerin de yeniden devreye girdiğini ve bölgelere enerji verilmeye başlandığını söyledi.

Arızanın tespitinin yapıldığını ve üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Aydın, bir saat içerisinde arızayı düzeltmeyi planladıklarını duyurdu.

Dalman, kısa sürede tüm bölgelere elektrik verileceğini kaydetti.