CTP’den verilen bilgiye göre, ziyaretlerde, yurttaşların sorunlarını dinleyen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, çözüm önerilerini paylaştı.

Sıla Usar İncirli’ye ziyaretlerinde, CTP İskele Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ve Fide Kürşat, MYK üyesi Koral Aşam ile CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel eşlik etti.

İncirli, köy ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, “Biz, kimsenin hakkının yenmediği, halkın hakkının korunduğu, ayrımcılığın olmadığı, insan onuruna yaraşır bir düzen kuracağız” dedi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkede ekonomiden sağlığa, eğitimden enerjiye kadar her alanda derinleşen sorunlar olduğunu kaydetti. “Sorunlar artık bir yumak şeklinde büyüyor ve işin içinden çıkılmaz hale geliyor” diyen İncirli, mevcut yönetim anlayışının sorunları çözmek yerine büyüten, halkı çaresizliğe iten ve belirsizlikleri artıran bir noktaya geldiğini savundu.

İncirli, CTP’nin “enkaz siyaseti yapmayan, sorumluluk alan, çözüm üreten” bir anlayışı temsil ettiğini vurgulayarak, Bu ülkenin büyük bir potansiyeli var ve doğru politikalarla bu potansiyeli ortaya çıkaracağız” dedi.

İncirli, memleketin içinde bulunduğu "kötü" tablonun nedeninin unutulmaması gerektiğini belirterek “Biz adaletli ve dürüst olacağız, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim kuracağız” dedi. Halkın payını kimseye yedirmeyen, kaynakları doğru kullanan, zamanında karar üreten ve aldığı kararları topluma açık şekilde anlatan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden İncirli, “Memleketi ve insanını korumak, alım gücünü artırmak, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, yurttaşların yaşadığı zorlukları tek tek ortadan kaldırmak için bu hükümeti kuracağız” şeklinde konuştu.

Toplumda güçlü bir değişim isteği bulunduğunu vurgulayan İncirli, halkın artık yolsuzlukla, hayat pahalılığıyla, kötü yönetimle anılan bir düzeni kabul etmediğini ifade etti. “Halk artık bu kadar kirliliği kaldıramıyor, değişim istiyor. ‘Nereye gidiyor bu memleket? Ne olacak çocuklarımızın torunlarımızın geleceği?’ diye soruyorlar. Değişim artık kaçınılmaz” diyen İncirli, CTP’nin bu değişimin sorumluluğunu almaya hazır olduğunu belirtti.

Ekonomide yaşanan daralma, artan enflasyon, yükselen üretim maliyetleri ve enerji krizine dikkat çeken İncirli, “Önemli olan alım gücüdür, insanların o parayla ne alabildiğidir” diyerek, üretimi destekleyen, maliyetleri düşüren ve hayat pahalılığını önlemeye odaklı bir ekonomi politikası izleyeceklerini ifade etti.

İncirli, “Üreticinin emeklerinin karşılığını aldığı, üretirken keyif aldığı memleket hayaliyle bu yola çıktık” şeklinde konuştu.

Sıla Usar İncirli, trafik, eğitim, sağlık ve her alandaki sorunların esas kaynağının; kamu kaynaklarının yanlış kullanımı ve kayıt dışı ekonomi olduğunu vurguladı.

Hükümetin halkın ihtiyaçlarını karşılamadığını, siyasi çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini öne süren İncirli, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için CTP’nin gerekli mekanizmaları kuracağını belirterek, devlet gelirlerinin artırılacağını ve bu kaynakların da sağlık, eğitim ve ulaşım gibi temel alanlarda halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Yalnızca ekonomik değil, toplumsal alanda da denetimsizliğin büyüdüğüne dikkat çeken İncirli, “Biz kimsenin hakkının yenmediği, halkın hakkının korunduğu, ayrımcılığın olmadığı, insan onuruna yaraşır bir düzen kuracağız” dedi.

-Öztörel

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel de, halkı dinlediklerini ve halktan aldıkları enerjinin; artık bu şekilde yönetilmek istemediği olduğunu ifade ederek, “Biz de bu iradeyle, hep birlikte sorunlara gerçek çözümler bulacağımıza inanıyoruz. CTP olarak, insanların adalet duygusunu yeniden inşa eden bir anlayışla iktidara gelmeye kararlıyız. Sorumluluk alan bir bilinçle, tüm halkın desteğiyle ve halkın özlediği yönetimi, CTP iktidarında hep birlikte kuracağız” diye konuştu.