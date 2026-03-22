İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Katar Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ASELSAN personeli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dursun Oğuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Katar’da meydana gelen helikopter kazasında 1’i Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, 2’si ASELSAN çalışanı olmak üzere toplam 3 Türk vatandaşımızın ve Katar Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Bu acı kayıp, milletçe yüreğimizi dağlamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımız çerçevesinde bu acıyı en derinden paylaşıyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun."