Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kardeş Ayhan Arıklı’nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma Polis Basın Subaylığı’ndan yanıt geldi.

Ayhan Arıklı, bir tanıdığının vize uzatma işlemleri için Polis Genel Müdürlüğü’ne gittiğini ve sırasıyla yetkililerle görüşmesine rağmen vize uzatma işleminin yapılmadığını ancak görevli polislere ‘sesini yükseltmesi’ neticesinde talebinin gerçekleştirildiği yönünde bir paylaşım yapmıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, Arıklı’nın bu paylaşımına tepki gösterildi, “Mesnetsiz ve Polis Genel Müdürlüğü personelini küçük düşürücü bir paylaşımda bulunduğu görülmüştür” denildi.

Açıklamada, “Söz konusu şahsın paylaşımında belirttiği şekilde bir olay vuku bulmamış olup, söz konusu şahsın müracaatı değerlendirilerek yasaların verdiği yetki çerçevesinde vize uzatma işlemi görevli polislerimiz tarafından gerçekleştirmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

“Görüleceği üzere bazı kimselerin toplum nazarında kendilerini ayrıcalıklı göstermek pahasına, görevini layıkıyla yapan kamu görevlilerini değersizleştirerek yakışık almayan bir davranış sergiledikleri görülmektedir.

Polis Teşkilatı ilkeli duruşu, vakar ve onurlu görev anlayışı ile görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde vazifesinin başında olduğunu kamuoyunun bir kez daha bilgisine getiririz.”