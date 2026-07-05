Erhürman, yaralı vatandaşın Güney Kıbrıs'ta hastanede tedavi altına alındığını belirterek, olayın öğrenilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile İki Toplumlu Teknik Komite'nin Kıbrıslı Türk üyesinin aileyle, ayrıca güney ve kuzeydeki ilgili makamlarla temas kurduğunu ifade etti. Polis Genel Müdürlüğü'nün de olayla ilgili gerekli girişimleri başlattığı kaydedildi.

Açıklamada, hem yaralı vatandaşın sağlık durumunun hem de olayla ilgili hukuki sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, yeni gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yaralı vatandaşa ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.