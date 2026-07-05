Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, dış kaynaklı tüm olumsuz koşullara rağmen akaryakıt ve gaz fiyatlarını 120 günden beri aynı seviyede tutmayı başardıklarını açıkladı ve ekledi:

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt ve gaz fiyatlarını, dış kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen yaklaşık 120 günden beri aynı seviyede tutmayı başardıklarını ve bunun bazı mesnetsiz açıklamalarla hiç yokmuş gibi değerlendirilmesinin hükümete karşı haksızlık olduğunu söyledi.

Meclis tatile girmeden Tüketici (Değişiklik) Yasası’nın kabul edildiğini de hatırlatan Bakan Amcaoğlu, bundan böyle daha etkili bir piyasa denetimi için yasal olanakların artırıldığına dikkat çekti.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da savaşın devam ettiğini hatırlattı ve özellikle Türkiye ile Güney Kıbrıs’a göre, KKTC’de mazot, 95 oktan ve 98 oktan benzin fiyatlarının daha düşük seviyede tutulduğunu belirtti.

Bakan Amcaoğlu, ülkemizde mazotun litresinin 60 TL, 95 oktan benzinin 61.12 TL ve 98 oktan benzinin ise 62.12 TL olduğunu hatırlattı. Aynı ürünlerin Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’ta litre başına 5 ile 8 TL kadar daha pahalı olduğuna dikkat çekti.

“Savaşın İran – Amerika ayağının bitmiş gibi görünmesine rağmen, İsrail’in Lübnan saldırıları devam ediyor ve bu da fiyatlara çok güvenilmemesine neden oluyor” diyen Bakan Amcaoğlu, “vatandaşımıza gıda enflasyonunu artırıcı etki yapmaması için tam 120 gündür ciddi çaba harcadık, mazot ve benzinde artış olmaması için elimizden geleni yaptık. Son olarak geçtiğimiz hafta 10 kilogramlık tüp gaz fiyatını 815 TL’den, 800 TL’ye çektik” şeklinde devam etti.

Hükümetin mazot ve benzin konusunda gösterdiği direncin takdir edilmek yerine, bazı mesnetsiz açıklamalarla eleştirilmesinin doğru olmadığına vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, şunları ekledi:

“Türkiye’den, Tüpraş’tan satın aldığımız gazı, onlardan daha ucuza satıyoruz. Gıda enflasyonunu daha da yukarıya çekmemek adına, gerek gaz gerekse akaryakıtta çeşitli sübvanse kaynaklarını kullandık ve enflasyon rakamlarının daha yüksek çıkma pozisyonunu engelledik. Elbette takdir beklediğimiz yok ama haksız eleştirileri de kabul etmediğimizi belirtmek gerekir.”

Bu arada Tüketici (Değişiklik) Yasası’nı da Meclis yaz tatiline girmeden geçirmeyi hükümet olarak başardıklarını da ifade eden Bakan Amcaoğlu, bakanlık olarak bundan böyle gerçek anlamda piyasa denetimi yapmanın daha kolay olacağını vurguladı.