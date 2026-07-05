Yazılı açıklama yapan Üstel, Şahbaz Şerif'e, Pakistan hükümetine ve Pakistan halkına teşekkür ederek, söz konusu desteğin KKTC'nin haklı davasına güç kattığını ifade etti.

Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da KKTC'nin haklı davasını her platformda kararlılıkla savunduğunu, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü hedeflerine güçlü destek verdiğini belirterek, Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Türkiye ile Pakistan'ın ortaya koyduğu dayanışmanın, iki dost ve kardeş ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra adalet, hakkaniyet ve mazlum halkların yanında durma iradesinin de güçlü bir göstergesi olduğunu vurgulayan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülkelerle birlikte haklı davasını uluslararası platformlarda anlatmayı ve egemen eşitlik ile eşit uluslararası statü temelindeki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.