Alithia, 75 yaşındaki Simon Aykut’un sağlık durumunun iyi olduğunu iddia eden iki Rum doktor ile davalı tarafın İngiltere’den çağırdığı ve Aykut’un prostat kanseri olduğunu rapor eden doktorun sabah 09.30’da başlayan çapraz sorgusunun saat 18.00’e kadar sürdüğünü yazdı.

Politis, “Simon Aykut’un İtirazı Konusunda Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Sağlık Kurulu’” başlığıyla aktardığı haberinde, savunma makamının, Aykut’un bir sonraki mahkemeye kadar tutuklu kalmasına yaptığı itirazın maraton bir yargı prosedüründe incelendiğini yazdı.

Habere göre İngiliz doktor George Kay Simon Mistriel Aykut’un prostat kanseri olduğu görüşünü verirken Rum Merkezi Cezaevi doktoru Eleni Andoniu, yapılan incelemelerin Aykut’un sağlık durumunun çok iyi olduğunu gösterdiğini savunuyor. İddia makamı temsilcisi Andreas Aristidis ise Aykut’un sağlık durumunun tutukluluk şartlarına uyumsuz olmadığını öne sürüyor.