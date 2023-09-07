Kamalı Özel Haber

Erdoğan, bir öğün yemek bedelinin 271 TL civarında olduğunu söylerken, bu tutar lüks bir restoranın fiyatlarıyla yarışıyor. Lüks bir restoranda 250-300 TL’ye pilavı, eti, cipsi, salatasıyla tam menü alınabilinirken, cezaevine ihale usulü yemek sağlayan firmanın belirlediği rakamların fahiş olduğu ortaya çıkıyor. Orta çaplı bir restoranda ise 190 liraya yine tam menü alınabilinirken, cezaevine sağlanan yemek masraflarının devletin sırtına büyük bir yük olduğu görülüyor. Bir mahkûm veya tutuklunun aylık masrafı ise günlük 736 TL’den hesaplandığı zaman ayda 22 bin 800 TL’yi buluyor.

Aylık Asgari Ücret 15 bin 750 TL, Mahkûm gideri 22 bin 800 TL…

Asgari ücretin 15 bin 750 TL olduğu Kuzey Kıbrıs’ta insanlar, bu parayla barınma, beslenme ve birçok ihtiyacını gidermeye mahkûm edilirken, cezaevindeki bir kişinin aylık giderinin 22 bin 800 olması da ayrı bir trajikomik durum yaratıyor.

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ne demişti

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan heyetin talebi üzerine mahkemeye gelerek, cezaevinin son durumuyla ilgili bilgiler veren Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, mahkumların 3, 10 ve 14 kişilik koğuşlarda kaldığını, mahkumlara televizyon, klima ve buzdolabı sağlandığını, günde 3 öğün yemek verildiğini söylemişti. Erdoğan, mahkumların devlete günlük maliyetinin 736 TL olduğunu ifade etmişti.

