Ayrelli toplarken farkında olmadan Alayköy civarından KKTC topraklarına geçen, bu nedenle askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği için tutuklanan ve aracında 16 adet av fişeği bulunan Kıbrıslı Rum A.P. “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçundan yargılandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Zehra Yakkut Bilgeç’in huzurunda görülen davada sanık hakkında hapis kararı verilmedi. Yargıç, sanığın bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına ve 5 yıl boyunca sulh ve sükûnu korumasına emir verdi. Sanık hakkında “askeri yasak bölgeyi ihlal” davası ise 19 Şubat Perşembe günü Lefkoşa’da askeri mahkemede görülecek.

Ne olmuştu?

Sanık, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Alayköy bölgesi civarında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC topraklarına geçmiş, aracında yapılan aramada 16 adet 12 kalibre Güney Kıbrıs menşeli av tüfeği fişeği bulunmuştu. Zanlı hakkında kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Sanık önce askeri mahkemeye çıkarılmış, sınır ihlali suçundan yargılanmak üzere 8 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmişti. Aynı gün kaza mahkemesine çıkarılan sanık hakkında, kanunsuz patlayıcı madde suçundan 4 gün içinde davasının hazırlanmasına emir verilmişti.