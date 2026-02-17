KTİMB’den yapılan yazılı açıklamada, devletin yasaların uygulayıcısı, koruyucusu ve denetleyicisi olması gerektiğine dikkat çekilerek, “Devlet, yasaların harfiyen uygulayıcısı, koruyucusu ve denetleyicisi olması gerekirken hükümet, yasaları yok sayarak devlet eliyle hukuku açıkça ihlal etmektedir. Bu kabul edilebilir değildir” denildi.

Açıklamada, Özelleştirme Yasası’nın açık hükümler içerdiği belirtilerek, yasa gereği ihaleye çıkma zorunluluğu bulunduğunu ve bu süreçte toplumsal faydanın gözetilmesi gerektiği hatırlatıldı. Söz konusu yasanın Kıbrıs Türk toplumunun varlığına hizmet edecek şekilde kapsamlı değerlendirmeler sonucunda hazırlandığı ifade edildi.

KTİMB, hükümete çağrıda bulunarak, fiber optik altyapı protokolüne ilişkin yasa tasarısından bir an önce geri dönülmesini istedi.

KTİMB, “Beklentimiz bir an önce bu yanlıştan geri dönülmesidir” ifadelerine yer verdiği açıklamasında, ayrıca, bu konuda ortaya çıkan toplumsal hassasiyetin yanında yer alacaklarını belirtti.