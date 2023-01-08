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Gündem Kıbrıs Web TV'de yayınlanan Pelin'le 60 Saniye programında bu hafta vatandaşa 'Ayrılık deyince aklınıza ne gelir?' sorusu yöneltildi...

Kimi vatandaşın bu soru karşısında yitirdiklerini hatırlayıp gözleri dolarken, kimi vatandaş eşinden-sevgilisinden ayrıldığını hatırladı, kimi ise evlatlarının göç ettiğini ve bundan kötüsü olmadığını belirtip ayrılık türküleri söyledi...

İşte vatandaşın, 'ayrılık deyince aklınıza gelir' sorusuna verdiği yanıtlar:

-Ayrılığın çeşiti çok. Ben de yıllar evvel eşimden ayrıldı. Ancak ayrılık olsa da hayat bir şekilde devam ediyor. Bunun bilincinde olup, yaşamaya devam etmek lazım.

-Ayrılık deyince aklıma kötü bir son ancak mutlu bir başlangıç geliyor.

-Ölümle ayrılığı tartmışlar, ayrılık ölümden ağır gelmiş. Ayrılık hem körü hem de zor.

-Ayrılık deyince, benim aklıma Rumlar gelir. Rumlardan ayrılalım tamamdır, gerisinin benim için bir önemi yok

- Ayrılık deyince benim aklıma evlatlarım ve torunlarım geliyor. Burada eşimle yapayalnız kaldım. Evlatlarım ülkenin ekonomik yapısından dolayı göç etmek zorunda kaldı. En kötüsü bu.