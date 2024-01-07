Son yıllarda kehanetleri sık sık konuşulan Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri yeni yıla kısa bir süre kala gündeme geldi. Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilmesini, Covid-19 salgınını, Kursk faciasını ve 2022 yılında yaşanan su krizini tahmin eden Baba Vanga, hayattayken birçok siyasi ve ünlü isim tarafından ziyaret edilmişti. İşte Baba Vanga’nın 2024 yılı için kehanetleri…

PUTİN'E SALDIRI VE TERÖR SALDIRILARI

Baba Vanga, Putin'in hayatına yönelik bir "girişim" öngördü. Kahin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kendi ülkesinden biri tarafından suikast girişiminde bulunulacağını, ayrıca aşırılık yanlılarının terör saldırılarını arttıracağını öngördü.

TRUMP GİZEMLİ BİR HASTALIĞA YAKALANACAK

Baba Vanga, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın 2024'te kendisini sağır edecek ve beyin travmasına neden olacak gizemli bir hastalığa yakalacağını tahmin etti.

BİYOLOJİK SİLAH TESTLERİ

Baba Vanga, "büyük bir ülkenin" biyolojik silah testleri veya saldırılarına maruz kalacağını iddia ediyor. Vanga'nın tahminlerine göre, 2024'te biyolojik ve terörist saldırılara ek olarak siber saldırılarda da artış yaşanacak.

KANSER TEDAVİSİNDE UMUT VERİCİ GELİŞME

Kahin, daha önce tedavisi mümkün olmadığı düşünülen hastalıklar için yeni tedaviler ve çareler geliştirileceğini öngördü. Alzheimer ve kanser hastalığının tedavisinde, milyonlarca insana umut verecek büyük bir gelişme olacağını öngördü.

KUANTUM HESAPLAMADA BÜYÜK ATILIM

Baba Vanga, önümüzdeki yılda kuantum hesaplamada büyük bir atılım olacağını da öngördü. Kuantum bilgisayarların gelişiminin finans, sağlık ve siber güvenlik gibi çeşitli sektörler üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.

DOĞAL AFETLER

Vanga ayrıca 2024 yılı için korkunç hava olaylarının ve doğal afetlerin yaşanacağını öngördü.

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga 1911'de Bulgaristan'da küçük bir köyde doğdu ve 12 yaşında bir kasırga sırasında görme yetisini kaybetti. Baba Vanga, körlüğüne rağmen, gelecekteki olayları tahmin etmek için inanılmaz bir yetenek geliştirdi. Baba Vanga, yaşamı boyunca, küresel olayları şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin etme yeteneği nedeniyle “Balkanların Nostradamus'u” olarak tanındı.