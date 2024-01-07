Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.

Uzel, Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Bir süredir kanserle mücadele eden sanatçı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yaşıyordu. Uzel’in cenazesi, defnedilmek üzere kızı Arzu Uzel tarafından İstanbul'a getirilecek.

1997'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gören Yüksel Uzel, iyileştikten sonra sahneleri bırakarak Johannesburg'a yerleşti. Bu şehirde satın aldığı butik oteli işleten Uzel, pandemi döneminde sık sık Türkiye'ye geldi.

Kızı Arzu Uzel, Yüksel Uzel'in cenaze namazının, salı günü ikindi namazına müteakip planlandığını duyurdu.

YÜKSEL UZEL KİMDİR?

Asıl adı Yüksel Katmer olan Yüksel Uzel, anne tarafı Çerkes, baba tarafından Gürcü olarak 19 Nisan 1950'de dünyaya geldi. Uzel, babası erken yaşta hayatını kaybedince liseyi bıraktıktan sonra müzik kariyerine 1975'te İstanbul Belediye Konservatuvarı'ında korist olarak başladı.

Kendine sahne ismi olarak Yüksel Uzel’i seçen ünlü sanat müziği sanatçısı ilk kez 1978 yılında Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne alarak büyük bir şöhret kazandı ve halk tarafından da çok sevildi.

Bir süre sahne çalışmalarına devam eden Uzel ilk albümünü 1983 yılında Yavuz Plak’tan "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla çıkardı. Albüme adını veren bu şarkı yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından da seslendirildi.

İlerleyen yıllarda iyice Türk sanat müziğine yönelen Yüksel Uzel "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" ve "Al Aşkını Ver Gönlümü" gibi plaklarıyla da büyük çıkış yakaladı.

Kazandığı popülerlikle birlikte sinemada da şansını deneyen Yüksel Uzel 1988 yılında Tarık Tarcan ile Islak Sokak adlı filmde başrol oynadı.

Sanatçı, kariyerinin zirvesinde yer aldığı bu yıllarda anevrizma geçirdi. İsviçre'de art arda beyin ameliyatları geçiren Yüksel Uzel dünyaca ünlü beyin cerrahı Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine sahne çalışmalarına son vermek zorunda kaldı.

Sadece televizyon çekimlerine katılan usta sanatçı 1993 yılına kadar albümler yapmaya devam etti. 1999 yılında Güney Afrika'ya gitti.

2000 yılında buradan bir de ev alan Yüksel Uzel ölümüne dek Johannesburg’da yaşadı. Johannesburg’da tanıyıp aşık olduğu iş insanı İhsan Börekçioğlu’yla evlenen Uzel’in Arzu adında bir de kızı oldu. Çift 2008’de ayrıldı.Boşanma sonrası Yüksel Uzel çok sevdiği Güney Afrika’da yaşamaya devam etti. Usta sanatçı geçen yıl verdiği bir röportajda “Ülkeyi, havasını sevdiğim için burada kaldım. Kafa dinlemek için dört dörtlük bir yer” demişti.