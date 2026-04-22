Hedefin, zirai ilaçların başarı gösteremediği zararlılara karşı doğaya bir yıl içinde 2 bin tane avcı böcek salmak olduğu kaydedildi. İki tür olan böcekler, TAE'nin Türkmenköy İstasyonun'da üretiliyor.

Avcı böceklerle başlatılan mücadelede, kimyasal ilaç kullanılmamasının hayati olduğu vurgulandı.

TAE'nin çalışmaları kapsamında bugün 3 pilot bölgeye, 250 böcek salındı. Serdarlı köyünde gerçekleştirilen böcek salımını Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar ve bazı üreticiler izledi.

Kaktüs Koşnili’nin KKTC Yaygınlığının Belirlenmesi ve Dactylopius Opuntiae’nin Biyolojik Mücadelesine Yönelik Araştırma çalışması, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) destekleriyle yürütülüyor.

-Çavuş: "Kaktüs koşnili 2010'dan itibaren hem Kuzey'de hem Güney'de büyük zarar verdi"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş böceklerin doğaya bırakıldığı yerde yaptığı açıklamada, kaktüs koşnilinin 2010'dan itibaren hem Kuzey'de hem Güney'de büyük zarar verdiğini ve bu süreçte kimyasal bitki koruma ürünleriyle yapılan mücadelenin fayda sağlamadığına işaret etti.

TAE ve KEİ katkılarıyla avcı böcek yetiştirmek için kurulan tesisle biyolojik mücadelede çok etkin bir yere gelindiğini kaydeden Çavuş, TAE, KEİ VE TC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne katkılarından dolayı teşekkür etti. Bakan Çavuş, TAE'nin 3 yıllık bir çalışma sonunda doğaya avcı böcek salma noktasına geldiğini ifade etti.

Bugün üç noktada doğaya avcı böcek salındığını ifade eden Çavuş, "iki yıl içinde bu salmış olduğumuz böceklerle kaktüs zararlısını ortadan kaldırmayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Çavuş, biyolojik mücadele kapsamında narenciyede görülen yeşillenme hastalığında etken böceklere karşı da bahçelere 130 bin avcı böcek saldıklarını anımsattı.

-Kasım

Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım da, babutsanın Serdarlı bölgesi için çok değerli bir ürün olduğunu, hatta babutsa logosuyla festival bile düzenlediklerine işaret etti.

Kasım, Bakan Hüseyin Çavuş'a koşnile karşı yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve böceğin babutsa için umut olduğunu kaydetti.

-Ülgentürk: "Sabırlı olmak gerek... Asla kimyasal kullanılmamalı"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Selma Ülgentürk de, babutsa koşniline karşı avcı böcek olarak 2 tür uğur böceği kullandıldığını, biyolojik mücadelenin etkinliğini artırmak için bu iki tür böceği tercih ettiklerini, birinin ülkeye uyum sağlamış tür olduğunu söyledi.

Ülgentürk, "Sabırlı olmamız lazım, asla kimyasal ilaç kullanılmamalı çünkü uygulandığı zaman avcı böcekler de öldürülecek. Yaklaşık 6 ay içerisinde koşnil sayısında azalma görülecek, 2 yıl içerisinde sürdürülebilir bir noktaya gelecek, tamamen yok olmayacak çünkü o zaman da avcılar yok olur." dedi.

Ülgentürk, budama ve temizliğin mücadelenin önemli aşamaları olduğunu da ekledi.

Zararlının Fas, İsrail ve İspanya'da da görüldüğünü belirten Ülgentürk, Fas'ta babutsa ağacının yüzde 90'ının kaybedildiğini ancak avcı böceklerle verilen mücadelede yüzde 86 başarı görüldüğünü kaydetti.

Ülgentürk, "Adada babutsanın zarar görme oranı yüzde 80-85 arasında. Çok ciddi bir zarar var" dedi.

Kimyasallarla yapılan mücadelenin böceğin koruma kalkanı olduğundan başarılı olamadığını belirten Ülgentürk, ancak avcı böceklerin zararlıyı bulup öldürdüğünü kaydetti.

Biyolojik mücadelenin hiçbir yan etkisi olmadığını belirten Ülgentürk, bu uygulamaların sürdürülebilir tarım açısından çok önemli olduğunu, "Asya Turunçgil Psillidin" de hali hazırda uygulanmakta olduğunu kaydetti.

Ülgentürk, üreticilerin bu uygulamaya güvenmesinin çok önemli olduğunu, aksi halde başarı elde edilemeyeceğini söyledi.

-Karaca: "AB'de öngörülen mücadele, aslında başlattığımız mücadeledir"

TAE Müdürü Cem Karaca ise, Bakanlığa ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne çalışmayı mümkün kılan katkılarından dolayı teşekkür etti.

AB'de 2019'da imzalanan Greendeal mutabakatına dikkat çeken Karaca, mutabakatta 2030'a kadar pestisid ve tarımsal ilaç kullanımının yüzde 50 ile sınırlandırılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Karaca, "AB'de öngörülen mücadele, aslında başlattığımız mücadeledir" dedi.