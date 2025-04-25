Fileleftheros gazetesi, arıtma ünitelerinin Limasol ve Baf’a kurulacağını kaydederek, özellikle Baf’ta yaşanan su sıkıntısının bu yöntemle büyük ölçüde çözüleceğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, arıtma ünitelerinin Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Enerji Şirketi (TAQA) tarafından hibe edileceğini kaydetti.

Baf’a bağlı “Kuklia” (Kukla) köyündeki arıtma tesisinin devre dışı kalmasının ardından, başka seyyar arıtma üniteleri kurulması sürecinin hızlandırıldığını belirten gazete, 5 bin metreküplük ünitenin Baf’a, 10 bin metreküplük ünitenin de Limasol’a kurulacağını yazdı.

Gazete, Su işleri Dairesi’nin planlamalarına göre Limasol’a 3, Baf’a da 1 seyyar ünite kurulacağını; Limasol’daki ünitelerden birinin Garilli gölü bölgesine, diğerlerinin de elektrik santralinin bulunduğu “Moni” köyü ile Limasol Limanı bölgesine yerleştirileceğini belirtti.

Haberde, Baf’taki ünitenin de Peya Belediyesi’ne kurulacağı ve bu bölgede Baf Marinası da inşa edileceği kaydedilerek, marina inşasının ihale aşamasında olduğu ifade edildi.

Gazete, Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun Su İşleri Dairesi yetkilileriyle birlikte ay başında BAE’yi ziyaret ettiğini ve ülkedeki arıtma tesislerini gözlemlediklerini kaydederek, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un da Abu Dabi’ye yaptığı ziyarette, ilgili anlaşmayı imzaladığını yazdı.

Arıtma üniteleri için önce teknokratik düzeyde temaslar yapıldığını belirten gazete, BAE’nin Güney Kıbrıs’a yardım etme niyeti de ortaya çıkınca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BAE liderliğiyle resmi temaslar gerçekleştirdiğini ve Kombos’a da bilgilendirme yaparak, işi bağladığını kaydetti.

Öte yandan Politis gazetesi ise, elde ettiği bilgilere dayanarak arıtma ünitelerini Güney Kıbrıs’a götürecek olan gemilerin Asya ülkesinden yola çıkarak BAE’ye gideceğini ve üniteleri alıp Güney Kıbrıs’a götürmesinin 1,5-2 ay süreceğini; yani ünitelerin haziran sonu gelmesinin beklendiğini ve tam anlamıyla devreye girmesinin eylül ayını bulabileceğini yazdı.

Haberde, böyle bir durum söz konusuyken, yaz aylarında yaşanması öngörülen sıkıntının aşılamayacağına işaret edildi.

Gazete, arıtma ünitelerinin servise ihtiyacı olup olmadığının ve filtrelerinin durumunun da bilinmediğini kaydederek, eğer bunlar da yapılacaksa, ünitelerin devreye girmesinin daha da uzun zaman alacağını belirtti.

Hristodulidis’in, hibe edilecek arıtma ünitesini 15 tane olarak açıkladığını; ancak elindeki bilgilere dayanarak henüz 15 ünite için anlaşma sağlanmadığını kaydeden gazete, Başkanlıkta yapılan görüşmelerde 13 üniteden bahsedildiğini ve bunun da, henüz tüm olasılıkların açıkta olduğunu gösterdiğini yazdı.

Gazete, arıtma üniteleri için gereken altyapıların hazır olup olmadığının da henüz belli olmadığını belirtti.