Güney Kıbrıs’ta kovuşturma makamlarının silahlı saldırı olayının faillerinin hedefini şaşırdığına inandığını yazan Haravgi gazetesi, tanıklıkları ve delilleri değerlendiren kovuşturma makamlarının bu sonuca vardığının görüldüğünü iletti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak yetkili makamların hedefin aynı bölgede bulunan başka bir ev olduğunu ve olayın faillerinin yanlış eve ateş açtığı değerlendirmesinde bulunduğunu ileten gazete, olayın faillerinin 37 ve 41 yaşlarında iki Sri Lankalının kaldığı mülke ateş açtığını kaydetti.

Haberde polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü belirtildi.