Fileleftheros gazetesi, ilgili trafik cezalarının vatandaşlara, polis tarafından dağıtılması yöntemi konusunun yine gündem olduğunu yazdı.

Habere göre AKEL Milletvekili Andreas Pasiurtidis, trafik cezalarının, sınır kapılarında, limanlarda ve havalimanlarında vatandaşlara tebliğ edildiği yönünde bilgiler geldiğini belirtirken, polisin KKTC’ye geçecek vatandaşların kimliklerine el koyduğu yönünde şikâyetlerin geldiğini ifade etti.

Pasiurtudis, bu uygulamaya imkan sağlayan yasanın iptal edilmesi için de Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu.

Haberde, 360 bin trafik cezasının hâlâ ödenmediğine de dikkat çekildi.

Polisin, radar sisteminden sorumlu şirket ile yaptığı iş birliği ardından kaydedilen cezaların kimlere ait olduğunu belirlediğini ve liste hazırladığını yazan gazete, vatandaşların tepkilerinin ardından polisin “Güney Kıbrıs’ın kontrolünde bulunan tüm noktalarında cezaları tebliğ edebileceği” şeklinde açıklamada bulunduğunu anımsattı.