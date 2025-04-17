Yazılı açıklamada, Baf Türk Birliği’nin 100 yılı aşkın süredir Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesinde etkin rol oynadığı hatırlatıldı.

Baf Türk Birliği’nin özelde Baf, genelde Kıbrıs Türklerinin adada söz sahibi olabilmesi için gerekli mücadeleyi; genci, yaşlısı, kadını, erkeği, çocuğu, öğretmeni ve imamı ile birçok şehit ve gazi vererek sürdürdüğü, toprağını çiğnetmediği kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs Türkleri, yaşanmış tüm olumsuz koşullara rağmen Türklüğünü ve dinini kaybetmeden bugünlere gelmemize vesile olmuştur” denildi.

Başbakan Ünal Üstel’in de Baf’a bağlı Yeşilova (Mandriga) köyünde vatan topraklarını savunurken gazi olduğuna dikkat çekilen açıklama şöyle sürdü:

“Bugünlere gelmemize katkı koyan Anavatan Türkiye’ye, Kıbrıs Türkleri olarak her zaman gönül bağımız vardır. Hassas bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, bu bağın zedelenmemesi gerektiği inancındayız.

Başbakanlık görevine geldiği günden beri hükümeti ile birçok yarım kalan projeyi tamamlamış, Türkiye ile uyumlu iş birliği içinde yeni çalışmalara imza atmış olan Sayın Ünal Üstel’e, Baf Türk Birliği olarak desteğimizin tam olduğunu açıkça ifade ederiz”