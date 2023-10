Editörün kaleminden...

Aslında Baf Ülküyurdu’nu kaleme almaya kalksam kitap olur.

Ancak kısaca bahsedecek olursak geçmişi büyük başarılarla dolu bir kulüp görürüz.

4 yıl üst üste kazanılan şampiyonluklar ve daha birçok kupalar bunun yanında ülkeye kazandırılmış birçok üst düzey futbolcular teknik adamlar futbol dışındaki branşlarda örneğin hala bugün Okçuluk dalında katıldığı tüm müsabakalarda her branşta kürsüde mutlaka bir sporcusu var.

Ve camia adanın en güçlü en büyük camiası diye bilinir ki bu böyledir de.

Ancak bu takım pike yapmış bir şekilde önce süper ligden birinci lige sonrada BTM ye doğru gidiyor.

Hal böyle iken nedenlerini biraz araştırdık ve benim her zaman söylediğim bir şey var balık baştan kokar işte durum tam da böyle.

Ben yaptım olur, ben her şeyin doğrusunu bilirim ve ben ne dersem o olur diyen bir başkan profili çıkıyor karşımıza, takımda ne futbolcu kaldı ne de kalanlarda oynama azmi.

Adanın en köklü kulüplerinden biri olan BAF ÜLKÜYURDU SPOR KULÜBÜ maalesef tabiri caizse bir GESTAPO’nun elinde kaldı.

Bakıyorsunuz ligin beşinci haftası bitmiş 0 puan soruyorum bu kulübe gönül vermiş herkese bu durum sizi rahatsız etmiyor mu hiç mi içiniz sızlamıyor durumun vahameti ortada istifa etmek de bir erdemdir ancak erdemi bilen için.