Duygu Zengin Paşa'nın köşe yazısı...

Birileri hepimizin ekmeğini, geleceğini ve yaşamını çalıyor. Her gün, her gece bıkmadan usanmadan.

Bir düşünün, bu memlekette nice masum insanlar yolsuz davranmakla suçlanırken, suçüstü yapılan hırsızlar, namuslu diye aklanıyor ve namusluymuş gibi geziyorlar. Çünkü, onlara kanun işlemiyor.

Doğup büyüdüğümüz sokaklarda özgürce çocukluğumuzu yaşayabildiğimiz günlerden geçtik hepimiz, şimdilerde durum çok daha farklı. Bugün bizler için bir ev, bir araba bile hayal olmamalıydı. Ama artık çok büyük bir hayal.

Ey gençler ! KANMAYIN.

Seçim zamanı,partilerde onun bunun peşinde koştuğunuz siyasiler sizleri kullanmaktan başka birşey bilmezler.

Halkın pandemiden bu yana parasını çalan, vergilere indirim yapacağı yerde bindirim yapan, Casinolara vergiyi düşüren, esnafın vergisini yükselten hırsız bir memleket.

Çiftçi’yi, Esnaf’ı, Turizm’i, Eğitim’i, Sağlığ’ı kısacası herşeyi bitirdiler..

Sizler bu ülkenin yarını değil, bugünüsünüz. Siz yaşadığınız günü bile kurtaramıyorsunuz. Sizler sadece gençlerini zehirleyen bir ülkenin katilisiniz.

Biz yeni nesil pırıl pırılız. Hiçbir sıkıntımız yok. Asıl sıkıntı, yeni nesle eski nesilleri unutturan yetişkinlerde.

Oturup obez olduğunuz koltuklarınızdan kalkın ve bu ülkenin gençlerleriyle öğrenin yönetmeyi...

Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami.

Bölüşmüşler ülkemizin varını !