Fileleftheros’un haberine göre aracını açık alana park eden bir kişi, 6 ay sonra park ettiği yerden almak için gittiğinde aracının tamponlarının, farlarının ve ön camının olmadığını gördü. Aracın adı açıklanmayan sahibi, tek parça bırakıp yarısını bulduğu aracındaki zararın 4 bin euro civarında olduğunu değerlendirdi.

Bu olayın, son dönemde Baf’ta yapılan araç hırsızlığı ve vandallık şikayetleriyle bağlantılı olduğuna inanılıyor. DİKO Baf Milletvekili Hrisanthos Savvidis, bu olayı, çoğunlukla yabancı uyruklular tarafından düşük fiyata satın alınan eski arabaların trafikte çokça görülmesiyle alakalandırdı. Eski araçların yedek parça sıkıntısına ve orijinal yedek parçaların pahalılığına dikkat çekti.