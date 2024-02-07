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Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.

Holguin, Miçotakis ve Gerapetritis’le görüştü

Holguin, Miçotakis ve Gerapetritis’le görüştü

AA muhabirinin olay yerinden edindiği bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı.

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