Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj ile resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazanan İlham Aliyev'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın mesajı şöyle:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre tarihi bir zaferle beşinci defa yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın İlham Aliyev'i yürekten tebrik eder, seçim sonuclarının tüm kardeş Azerbaycan' a hayırlı olmasını dilerim."Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.