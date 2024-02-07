Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj ile resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazanan İlham Aliyev'i tebrik etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar'ın mesajı şöyle:

Evinde baskın yedi... 11 milyon TL değerinde uyuşturucu... Evinde baskın yedi... 11 milyon TL değerinde uyuşturucu...

"Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre tarihi bir zaferle beşinci defa yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın İlham Aliyev'i yürekten tebrik eder, seçim sonuclarının tüm kardeş Azerbaycan' a hayırlı olmasını dilerim."Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.