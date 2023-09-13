Bilgilendirici görsellerin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Converge Import and Export arasında imzalanan iş birliği protokolü uyarınca asıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, bu önemli projeyi hayata geçirerek toplumsal sorumluluğa katkı koyan Converge Import and Export Direktörü Tekin Birinci'ye teşekkür etti.

Hatipoğlu, KKTC’de yaşayan herkesin bu danışma hattına 7 gün 24 saat ulaşabileceğini vurgulayarak, bağımlılığın önüne geçmek, halkı bilinçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Teyfide Tecel Hatipoğlu, uyuşturucuyla mücadelede birlik olma bilincinin önemli olduğuna da dikkat çekti.