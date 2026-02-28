Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. İsrail ve ABD İran'daki hedefleri vururken, İran'da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başladı.

Öcalan, 27 Şubat'ın yıldönümünde açıklama yaptı: Barış, tek taraflı adımlarla sağlanamaz

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, bölgemizde yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.