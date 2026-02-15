Bağımsızlık Yolu, EKTAM emekçilerinin iş güvencesi talebiyle başlattığı sendikalaşma girişimine ilişkin yazılı açıklama yaparak, özel sektörde sendikalaşmanın fiilen engellendiğini ileri sürdü.

Açıklamada, EKTAM patronlarının tutumunun yasadışı ve uzlaşmaz olduğu iddia edilirken, söz konusu durumun hükümet yetkililerince de ortaya konduğu savunuldu. Emekçilerin sendikalaşma talebinin haklı ve yasal olduğu belirtilen açıklamada, buna rağmen sürecin hayata geçirilemediği ifade edildi.

Bağımsızlık Yolu, çalışanların kağıt üzerinde sendikalaşma hakkına sahip olduğunu ancak özel sektörde patronların uygulamalarının bu hakkı ortadan kaldırdığını öne sürdü.

Parti, 2016 yılında İş Yasası’nda değişiklik öngören bir yasa tasarısını Meclis’in gündemine getirdiklerini hatırlatarak, aynı veya farklı işyerlerinde toplam 10 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanmasını önerdiklerini kaydetti. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin özel sektör çalışanlarına asgari güvence sağlayacağı ve tasarının Meclis raflarında beklediği belirtildi.

Bu çerçevede Bağımsızlık Yolu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) açık çağrıda bulunarak, Özel Sektörde Sendikalaşma Yasası’nı Meclis gündemine taşımasını istedi. CTP’nin EKTAM emekçilerinin mücadelesine destek verdiği ifade edilen açıklamada, partinin Meclis’teki varlığını kullanarak yasa tasarısını gündeme getirmesinin sürece anlamlı katkı sağlayacağı savunuldu.

Açıklamada, söz konusu yasanın Meclis’ten geçmesi için CTP milletvekili sayısının yeterli olmadığı belirtilse de, tasarının gündeme gelmesinin hem işverenler üzerindeki baskıyı artıracağı hem de özel sektör çalışanlarına umut olacağı ileri sürüldü.

Bağımsızlık Yolu, özel sektör çalışanlarının hükümetlerin ve işverenlerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, sendikalaşmanın emekçilere söz hakkı kazandıracağını ve hak arama mücadelesinde önemli bir basamak olacağını kaydetti.