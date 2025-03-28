Zanlı saldırgan hareketlerde bulunduğu için duruşmaya kelepçeli çıkarıldı. Duruşma esnasında zanlının yanında dört polis hazır bekletilirken, Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 25.03.2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında Lefkoşa'da Yusuf İzzet Sokak üzerinde bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiği için tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının aynı yerde bulunan bir apartmanda kaldığı tespit edilerek evinde yapılan arama neticesinde ikametgahın salon kısmında orta sehpa üzerinde içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara tespit edilip emare alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanmış olup soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının 3 yılda 3 ayrı okula kayıt yaptırdığını ancak okula devam etmediğini tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini madde kullanım bozukluğu teşhisi konduğunu açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının öğrenci kaydı olsa da okula devam etmediğini, daha önce de kasti hasar ve rahatsızlık verme suçlarından tutuklandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede gergin tavırlar sergileyen zanlı olay çıkarmak istese de polis tarafından engellendi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.