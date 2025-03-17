Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Bu sabah itibarıyla kullanıma açılan bağlantı yolunu trafik zabıtalarımız bir süre yerinde takip etti. Küçük birkaç eksiklik ile ilgili yol boyama ekibimize bilgi verildi.Trafikle ilgili sıradaki hamlemiz özellikle Oscar bölgesine ve oradan Baldöken parkına kadar yeni liman ışıklarına gelmeden ulaşımı sağlayacak Molto market önündeki çember ve Ozanköy yönüne doğru açılacak yeni giriş yolu. Halihazırda bu projeye de start verdik ve 1 ay içerisinde trafiğe sıfır etki ederek bu projeyi de hayata geçireceğiz inşallah.Ardından sırada Doğanköy-Eminağa arası bağlantı yolu ve Dr.Fazıl Küçük Çemberine Nurettin Ersin Paşa Cami bölgesinden bağlanacak yeni bağlantı yoluna gelecek. Hızla artan nüfus ve bu nüfusa göre yetersiz katkı aldığımız vaka olsa da hiçbir mazeretin başarının yerini tutamayacağı bilinci ile az konulup çok iş yapmaya devam edeceğiz…"