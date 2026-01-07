TFF'nin açıklamasına göre, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı belirlenen 104 futbol menajeri, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'ya sevk edilen isimler şöyle:

Teknik sorumlular: Savaş Yıldırım, Semih Tokatlı, Hakan Yılmaz, Serkan Ençetin, Tansu Yaan, Gökhan Ünal, Necdet Emre Özbayer, Aydemir Emrah Uzun, Harun Dişlitaş, Erhan Koç, İlker Erdem, İlker Avcıbay, Murat Parlak, Taner Gürsoy, Avni Okumuş, Tevfik Ata Tekin, Adem Çağlayan, Taner Gülleri, Erdoğan Sarıuşak, Ali Asım Balkaya, Ertürk Koray Balcıoğlu, Cevdet Uzunköprü, Murat Sönmez, Ahmet Yurtsever, Metin İlhan, Bülent Yenihayat, Sadullah Zehir, Mehmet Seçkin, Sercan Yıldırım, Muzaffer Taşkın, Serdar Göçerler, Muzaffer Bilazer, Murat Özkan, Can Güçer, Nuri Çolak, Coşkun Öz, Mete Işık, Ergün Işık, Mehmet Erol, Sait Taş, İlhan Özbay, Volkan Erten, Mustafa Alper Avcı, Orhan Kosulu, Özgür Ergün, Ayhan Tuna Üzümcü, Gürkan Ferhatoğlu, Şenol Demir, Görkem Öncü, Enver Şen, Cüneyt Dumlupınar, Ayhan Bahar, Muhammet Yılmaz, Aslan Toklu, Bayram Toysal, Ali Beykoz, Engin Dursun, Gökhan Beklemiş, Ahmet Duman, Murat Hacıoğlu, Rızvan Şahin, Uğur Kulaksız, İsmail Ertekin, Aykut Erdoğan, Semih Özü, Ahmet Taşyürek, Sinan Durmuş, Erhan Çelik, Adil Tozlu, Fuat Erarslan, Özgür Çetiner, Egemen Urhan, Mehmet Birinci, Hasan Uğur Kardal, Gürkan Aslan, Bayram Sevindik, Mustafa Çapanoğlu, Selahaddin Dinçel, Serhat Güller, Ramazan Kurşunlu, İbrahim Raif Albay, Onur Yeniyurt, Evren Şenel, Sertaç Gezer, Hasan Yüksel, Hayati Palancı, Ümit Metin Yıldız, Hakan Çobanoğlu, Kemal Dulda, Selçuk Akçay, Kadir Kar, Cahit Erçevik, Mithat Çulcuoğlu, Fatih Serkan Albayrak, Özden Töraydın, Eray Gülay, Nazım Gülay, Mehmet Altıparmak, İbrahim Tolgay Kerimoğlu, Cafer Elek, Hakan Keleş, Ufuk Sarı, Bahaddin Güneş, Ufuk Uysal, İbrahim Yıldırım, Serdar Uygun, Erkan Bölükbaş, Cemil Aktaş.

Futbol menajerleri: Abdul Samet Süner, Abdullah Eş, Ahmet Can, Ahmet Veysel Ünal, Ali Sünnetçioğlu, Alicansun Begeçarslan, Aras Şener, Aşkın Aytaç Sümercan, Ayhan Dündar, Barbaros Kılınç, Barış Güçlü, Basri Gökhan Keçeci, Berk Ağanoğlu, Berkay Türkmen, Buğra Beykoz, Burak Karaduman, Caner Özkan, Cem Deda, Cenk Ergün, Ceyhun Yaman, Cihan Ercüment, Çağatay Çatalkaya, Deniz Gelberi, Deniz Doğan, Emin Koç, Emrah Akçaay, Enes Küçük, Ercan Kugu, Erdal Ferin, Eren Açıldı, Erkan Afacan, Erkan Gümüşbaş, Erkan Yetişmiş, Ertan Coşkun Öğer, Faruk Cömert, Fatih Yalçın, Fatih İpek, Fatih Babaç, Fatih Şahinoğlu, Ferhat Pazarbaşı, Furkan Şenol, Furkan Talha Yağcı, Gökalp Demir, Gökçe Berk Akça, Gökhan Eser, Gökhan Tabakcıoğlu, Gökhan Engin, Guy Marc Gahourou, Gürcan Alpaslan, Gürel Bergen, Hayrettin Kılıç, Hürriyet Ravalı, Hüseyin Bayrak, Hüseyin Ok, İbrahim İşen, İsa Özüdüz, İskender Çam, İsmet Biter, Mehmet Kaya, Mehmet Mustafaoğlu, Mehmet Taşkın, Mehmet Gökmen Özdemir, Merter Ortaç, Mesut Vatansever, Muhammet Emre Erkan, Murat Uzunmehmet, Murat Kazancı, Murat Şenay, Murat Edis, Mustafa Kurt, Mustafa Can Gezgin, Mustafa Erdem Karagöl, Mücahit Avcu, Necdet Ergezen, Okan Karabulut, Olgay Kızılkaplan, Onur Paker, Onur Alp Yağcıoğlu, Orçun Yücel, Orhan Kırkpınar, Orhanmert Bilginan, Osman Artün, Ömer Kızılkoca, Özcan Üstüntaş, Raif Kaan Sezer, Semih Albayrak, Serdar Meriç, Serdar Yoloğlu, Serhan Serbest, Sertan Vardar, Sezer Sezgin, Sezer Bravo, Şevki Tekeli, Tarık Tekin, Tarık Özaslan, Tevfik Efe Gülümser, Tolga Çağala, Tolga Altıncı, Utku Ataç, Yalçın Fatih İlek, Yalçın Umut Çınar, Yavuzcan Bakacak, Yiğit Özen, Yiğit Temizkanoğlu.