Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Gençlik Federasyonu heyetini Genel Merkez’de kabul etti. Görüşmede gençlik politikaları, gençlerin karşı karşıya olduğu temel sorunlar ve ortak çalışma alanları kapsamlı biçimde ele alındı.

İncirli, gerçekleşen görüşmede gençlik politikalarının taşıdığı hayati öneme dikkat çekerek gençlik politikalarının tüm alanlarda öncelikli, ayrı bir başlık altında ele alınması gerektiğini vurguladı.

Gençlerin karşı karşıya olduğu en temel sorunların barınma ve işsizlik olduğunu dile getiren İncirli, bu alanlarda somut ve sürdürülebilir adımlar atılmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Gençlerin parçası olmadığı bir ekonominin eksik kalacağını, her alanda gençlerin üretime katılarak katma değer yaratabilmesi için eşit ve adil fırsatların sağlanması gerektiğini söyledi. Gençler arasında her türlü ayrımcılığa karşı olduklarını belirten İncirli, bu yöndeki politikaların CTP’nin iktidara gelmesiyle birlikte hayata geçirileceğini vurguladı.

Gençlik Federasyonu temsilcileri ise çok sayıda genci bir araya getiren çalışmaları, gerçekleştirdikleri kongreleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Ortak bir zeminde buluşup görüşlerini özgürce paylaştıkları bu yapının katılımcı ve kapsayıcı bir gençlik siyaseti açısından önemine dikkat çekildi.

Ziyarette, Gençlik Federasyonu adına Genel Başkan Mustafa Özbilgehan, Genel Başkan Yardımcısı Adil Bey, Genel Sekreter Yasemin Aygın, Fon ve Projeler Sekreteri Sıla Birdal ile Genel Koordinatör Candoğan Özkan yer alırken, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’yle beraber CTP Gençlik Örgütü’nü temsilen Genel Sekreter Deniz Kim, Örgüt Sekreteri Ahmet Köseoğlu, Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri Çağın Nevruz Özsoy, Mali Sekreter Enç Yılmaz ile Parti Meclisi üyesi Aslı Murat hazır bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen ziyaret, gençlerin örgütlü mücadelesinin önemine dikkat çeken mesajlarla tamamlandı.