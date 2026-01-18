İDDİA;Siz önce delik deşik yolları yapın, karanlık yolları aydınlatın. Ondan sonra yollara kamera koyun.

CEVAP; Ne yani şimdi Trafik Kurallarına uyma konusunda pazarlık mı yapıyoruz. Yollar kötü ve karanlık diye, isteyen istediği gibi süratli, alkollü ve dikkatsiz sürebilsin ve insan hayatına kast etsin. Bunu mu istiyorsunuz?

İDDİA; Trafikteki kazalar ceza ile önlenmez. Eğitim şart.

CEVAP; Trafikteki cezalar Avrupa ülkelerinde çok daha ağırdır. Eğitim elbette şart. Ama herkes ehliyet alırken trafikte hangi kurallara uyuyacağını biliyordu. Eğitim elbette gerekli ama vicdan, ahlak, sorumluluk duygusu ve kültür, sürücülerde çok daha gerekli insani özelllkler.

İDDİA;Eski kameralar gayet iyi çalışıyordu. Gereksiz yere onlar söküldü ve bu kameralar takıldı.

CEVAP; Eski kameralar 2005 yılında ihalesiz bir şekilde 5.5 milyon avroya Hollandalı bir firmadan alınmıştı. Zaman içinde görevini yerine getirdiler. Ama zamanla eskidi ve demode oldular. Bozulanları yaptırmak ateş pahası idi. Yaptırmak için Hollandalı firmaya büyük paralar ödediğimiz gibi servis için de buradaki acenteye ciddi paralar ödüyorduk. Üstelik yazılımın şifre ve kodları da bizde değildi. Bu durum GÜVENLİK açısından da tehlikeli idi. Şimdiki kameralar çok yönlü yapıldı. Tamamen polisin kontrolünde olacağı gibi, yazılım ve kontroller de polisimiz de olacak.

Bu kameralar ve yazılımları için Maliyemizin cebinden 5 kuruş çıkmadı.

İDDİA; Bu kameralar kurulduğu andan itibaren çalışmıyordu. Çalışıyor diye bize yalan söylediler.

CEVAP; Defalarca açıkladığımız gibi bu kameralar kurulduğu andan itibaren Eski kameraların işlevi olan hız kontrollerini sağlıyordu ve kurallara uymayanları Bakanlığımızda bulunan ve erişimi sadece Polis Trafik Dairesinde olan bir merkezde toplanıyordu. Bu cezaların dağıtımına henüz başlanmadı. Çünkü şu anda geçmiş yılların cezaları ihaleyi alan dağıtım şirketi tarafından tarih sırası ile dağıtılıyor. Yeni kameraların dağıtımına ancak bir kaç ay sonra başlanabilecek. Şu anda sadece hız tesbiti yapan bu kameraların, diğer suçları tespitine ise Bakanlar Kurulu kararı verdikten sonra başlanacak.

Bakan Arıklı, önümüzdeki hafta Trafik Komisyonu ve Bakanlar Kurulu’na sunacakları teklifleri de açıkladı: