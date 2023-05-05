Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yeşilırmak köyünün güneyinde saat 13.00 sıralarında başlayan yangına ilişkin Gündem Kıbrıs Web TV’ye açıklamalarda bulundu.
Bakan Arıklı, “Elektrik kabloları ile elektrik direklerinin altındaki kuru otların temizlenmemesinden dolayı yangının çıktığı iddia ediliyor” dedi.
“Tam kontrol altına aldık diyoruz, kozalakların patlamasıyla yayılıyor” ifadelerini kullanan Arıklı, şu anda toplam 5 yangın söndürme hava aracının müdahale ettiğini belirtti.
Arıklı, “Arzumuz ve amacımız hava kararmadan yangını kontrol altına almaktır” diye konuştu