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Arıklı, “Arzumuz ve amacımız hava kararmadan yangını kontrol altına almaktır” diye konuştu

“Tam kontrol altına aldık diyoruz, kozalakların patlamasıyla yayılıyor” ifadelerini kullanan Arıklı, şu anda toplam 5 yangın söndürme hava aracının müdahale ettiğini belirtti.

Bakan Arıklı, “Elektrik kabloları ile elektrik direklerinin altındaki kuru otların temizlenmemesinden dolayı yangının çıktığı iddia ediliyor” dedi.

Yeşilırmak’taki yangına havadan da müdahale ediliyor

Yeşilırmak’taki yangına havadan da müdahale ediliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yeşilırmak köyünün güneyinde saat 13.00 sıralarında başlayan yangına ilişkin Gündem Kıbrıs Web TV’ye açıklamalarda bulundu.

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