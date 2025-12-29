Arıklı, mevcut trafik kameralarının yalnızca hız denetimi yaptığını belirterek, yeni özelliklerin devreye alınabilmesi için teknik ve yasal düzenlemelerin tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

“MEVCUT SİSTEM ESKİ ÖZELLİKLERLE ÇALIŞIYOR”

Trafik kameralarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıklı, sistemin şu anda eski yazılım ve yetkilerle çalıştığını ifade ederek, “Kameralar yalnızca hız denetimi yapıyor. Bunun dışındaki özelliklerin devreye girmesi için Bakanlar Kurulu kararı ve yasal düzenleme gerekiyor” dedi. Uyarı levhalarının yerleştirildiğini ve altyapının hazır olduğunu belirten Arıklı, yeni uygulamaların kademeli şekilde hayata geçirileceğini kaydetti.

KADEMELİ TRAFİK CEZA SİSTEMİ GELİYOR

Arıklı, trafik cezalarına da değinerek, kademeli ceza sisteminin daha adil ve doğru olacağını vurguladı. Yüksek trafik cezalarını içeren yasa tasarısının Meclis’ten oy birliğiyle geçtiğini hatırlatan Arıklı, bundan sonraki süreçte eleştirilerden çok vatandaşın lehine olacak düzenlemelere odaklanılması gerektiğini söyledi.