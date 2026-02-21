Gerçekleşen ziyarette Ataoğlu, gençlerle sohbet ederek onların görüş ve önerilerini dinledi. Gençlerin ülkenin geleceğinde üstleneceği role vurgu yapan Ataoğlu, gençlerin sosyal, kültürel ve siyasal hayata aktif katılımının önemine dikkat çekti.

Ziyarete, Mustafa Erbilen ile Demokrat Parti Gençlik Kolları Başkanı Can Özen de katılarak Ataoğlu’na eşlik etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençlerle hatıra fotoğrafları çekilirken, kamp süresince yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi alındı. Ataoğlu, gençlerin enerjisinin ve fikirlerinin ülke için büyük bir değer olduğunu belirterek, gençlere yönelik projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.