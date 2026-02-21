Konuşmaların ardından mezarlara karanfiller bırakıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, burada yaptığı konuşmada, 1950’li, 60’lı, 70’li, 80’li ve 90’lı yıllarda hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta barış, demokrasi, emek, özgürlük ve adalet için mücadele eden birçok kişinin, düşünceleri ve ortaya koydukları mücadele nedeniyle siyasi cinayetlere kurban gittiğini söyledi. Bu kişilerin öğrenci hareketi içinde yer aldıklarını, gazeteci, siyasetçi ve sendikacı kimlikleriyle toplumsal mücadele yürüttüklerini ve evlerinin önünde, yataklarında ya da sokakta yaşamlarını yitirdiklerini belirten İncirli, aşırı milliyetçiliğe ve toplumda korku iklimi oluşturmaya yönelik anlayışlara karşı durduklarını vurguladı ve, “Bugün belki de bizi en çok yaralayan şey bu cinayetlerin cezasız kalmış olmasıdır” şeklinde konuştu.

Sıla Usar, baskı yoluyla bu sesin susturulmak istendiğini ancak bunun mümkün olmadığını ifade ederek antidemokratik, sosyal, ekonomik ve siyasi baskıların sürdüğünü; hukukun üstünlüğü ile düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik olumsuzlukların devam ettiğine dikkat çekti. “Özgür düşünceye ve ifade özgürlüğüne saldırılıyor. Toplumun kaynaklarını ve kurumlarını zayıflatmaya yönelik ekonomik baskılar da uygulanıyor. Ancak tüm bunlara rağmen, demokrasi şehitlerinden aldığımız ilhamla mücadelemizi sürdürüyoruz.” diyen İncirli, özgürlük, eşitlik, adalet ve barış için kararlılıkla konuşmaya ve mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Demokrasi şehitlerinin mücadelesinin daha fazla hatırlanması, anlaşılması ve belgelerle gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken CTP Genel Başkanı İncirli, konuşmasını, “Bu ülkedeki adalet, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesini her alanda, vazgeçmeden ve tereddüt etmeden sürdürmeye devam edeceğiz. Ruhları şad olsun.” sözleriyle tamamladı.

