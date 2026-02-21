Aşırı yağışların ardından kent genelinde başlatılan altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında ekiplerin Acısu Sokak’ta çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Amcaoğlu, teknik ekiplerin ve uzmanların görüşleri doğrultusunda bölgede bulunan mevcut 1000’lik yağmur suyu hattına ilave olarak ikinci bir 1000’lik hat döşenerek drenaj kapasitesinin artırıldığını ifade etti. Başkan Amcaoğlu, bu çalışma ile yağışlı havalarda bölgede yaşanan taşkın riskinin en aza indirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Kent genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda planlı çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Amcaoğlu, sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarına emekleri için yürekten teşekkür etti.