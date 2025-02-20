Maliye Bakanı Özdemir Berova, katıldığı bir televizyon programında ülke ekonomisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2024 yılında devletin harcamalarında kullanmak üzere 1 milyar 700 milyon TL’lik bir borçlanma gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Berova, “2025 yılı ocak ayı içerisinde de bu borcu kapattık, sıfırladık. Borç kapanması demek hazineden nakit olarak kaynak aktarılması demek. Bu da şubat ayı içerisinde bizi tekrardan zorlamaya başladı” ifadelerini kullandı.

Berova, “2025 yılı içerisinde bütçe öngörüsünde 18 buçuk milyara yakın bir açık gelir-gider dengesi içerisinde gözükmekte olandır. Bu açığın kapatılması zorunludur. Yıl sonuna kadar böyle gitmek bütçeyi öldürür. Gelir artırıcı önlemler almalıyız. Kemikleşmiş bir gider yapısı var. Giderlerden çok kısabilmemiz mümkün olmayacak. Bakanlar Kurulu’ndan 6 milyar TL’ye kadar borçlanma yetkisi aldık, borçlandık değil. Bu yetkiyle birlikte de 500 milyon TL bu ay için borçlandık” açıklamasını yaptı.

Kayıt dışılıkla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını açıklayan Maliye Bakanı Berova, Veri Dairesi’nin tam kapasite çalıştığını belirtti.

Bakan Berova, “Bu çalışmaların da rakamsal karşılıklarını artık görmeye başladık. Hiç bıkmadan usanmadan kayıt dışılıkla mücadelemiz bu yıl içerisinde de devam edecektir” dedi.

“TÜM ÖDENEKLERDE YÜZDE 10’LUK BİR TASARRUFA GİTTİK”

“Çok dikkatli bir gider uygulaması yapmaya çalışıyoruz” açıklamasını da yapan Berova, şöyle devam etti:

“Yayınladığımız genelge ile tüm ödeneklerde yüzde 10’luk bir tasarrufa gittik. Çok elzem durumlar olmadığı sürece kapalı tutacağız. Sistematik bir şekilde sürekli takip halinde gelirlerimizi artırıcı, giderlerimizi de azaltıcı önlemlerle 2025 yılı geçecek.

Bu yıl dezenflasyon yılı... Enflasyonun daha da düşmesini bekliyoruz. 3 yıllık yüksek enflasyon hem kamu maliyesini hem de ekonomimizi etkiledi. Özellikle kamu maliyesini etkiledi. 2025 yılı ceketimizi sıkı ilikleyeceğimiz bir yıl olacak. 2026 yılına daha rahat girmek için mücadele edeceğiz.”

“GÜNEY’İN BİZDEN UCUZ OLDUĞU ALGISI DOĞRU DEĞİL”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Güney Kıbrıs’ın Kuzey Kıbrıs’tan ucuz olduğu yönündeki algının doğru olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz haftalar içerisinde sürümü çok olan bir süpermarkete giderek bir alışveriş sepeti oluşturduk, aynı miktar ve aynı marka ürünleri Güney Kıbrıs’ta da oluşturarak, fiyatları karşılaştırdık. Hazırlığı henüz bitmedi, bu yüzden tam detay veremiyorum. Bizim burada yaptırdığımız sepet 4 bin 800 TL civarında, Güney Kıbrıs’ta ise 6 bin 400 TL-6 bin 500 TL civarında çıkıyor. Güney’in bizden ucuz olduğu algısı doğru bir algı değildir ama bu algı oluşmuştur.”

“ALGIYI ETKİLEYECEK”

Bakan Berova, “Bundan sonraki süreçte bizim KKTC’deki fiyatları halkın görebileceği hale getirmemiz gerekir. Güney Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti bir otomasyon projesiyle birlikte fiyatları toplayıp web sitelerde yayınlamaya başladılar. Buna benzer bir sistemi de burada kurmak gerekiyor. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Halkın da görebileceği bir ortam oluşacak… Algıyı etkileyecek. Ekonomi Bakanlığı çalışıyor, günün sonunda bunun hayata geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.