Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması III. Gözden Geçirme Toplantısı vesilesiyle KKTC'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Teknik Heyet Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu'nu kabul ederek görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ve Maliye Bakanları bürokratları da yer aldı. Görüşmede, iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilerek artırılmasına yönelik görüş alış verişinde bulunuldu.