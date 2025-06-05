Bakan Berova, mesajında bayramların toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren, dayanışma kültürünü güçlendiren önemli manevi değerler olduğuna dikkat çekti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’nın mesajı şöyle:

“Bayramlar, kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi, saygı ve hoşgörünün en yoğun şekilde yaşandığı; yardımlaşma ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren müstesna günlerdir.

Kurban Bayramı da bizlere manevi değerlerimizin önemini, paylaşmanın ve dayanışmanın kıymetini bir kez daha hatırlatmaktadır.

Bu anlamlı günlerin, ülkemizde ve tüm dünyada barış, huzur ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ediyorum.

Tüm İslam âleminin ve halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve bereket dolu nice bayramlar dilerim.”

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ayrıca, bayram süresince kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için görev başında olacak tüm kamu çalışanlarına teşekkür ederek, kendilerine kolaylıklar diledi.