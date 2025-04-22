Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birlik yetkilileri kabulde, çalışmalarını ve sektörel sorunları dile getirdi.

Berova

Maliye Bakanı Berova konuşmasında, sektörel birlikteliğin önemine değinerek, sivil toplum örgütlerinin varlığını önemsediğini belirtti. Berova, Fotoğrafçılar Birliği’nin çalışmalarını kutladı.

Özatay

Birlik Başkanı Özfer Özatay da, profesyonel fotoğrafçıları bir çatı altında toplayan sivil toplum kuruluşu olduklarını kaydederek, kayıt dışı fotoğrafçılığa dikkat çekti.

Serbest çalışan, dükkân sahibi olmayan, vergi mükellefi bulunmayan, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırmayanların da fotoğrafçılık yaptığına değinen Özatay, bu durumun işini profesyonelce yapan, tüm mükellefiyetlerini yerine getiren üyelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Özfer Özatay, kayıt dışı fotoğrafçılığı önleme adına yaptıkları çalışmaları aktararak, destek talep etti.