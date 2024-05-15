BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir burada yaptığı konuşmasında, Ankara temaslarını kalabalık bir heyetle gerçekleştirdiklerini, çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin ekonomi ve ticaretini geliştirmek ve büyütmek istediklerini, bunun için çalıştıklarını vurguladı. “Ekonomi bir ülkenin ana damarı. Kamu Maliyesinin ana kaynağı ise Ekonomi ve ticaretteki hareketlilik. Kamu Maliyesinin güçlü olması demek, bir ülkenin yatırımlarını doğru alanlarda ve güçlü şekilde yapması anlamına geliyor”dedi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir milletin ayrılmaz iki parçası olduğuna vurgu yapan Maliye Bakanı Berova; “En büyük ticaret partnerimiz Anavatan Türkiye Cumhuriyeti. Bunu daha da geliştirmek için işbirliği içinde çalışıyoruz. Aynı zamanda büyük Türk Milleti içerisinde de yerimizi almaya çalışıyoruz. Türkiye’nin de etkin, güçlü ve fiili desteği ile özellikle Türk Devletlerinde kendimize yer bulmaya başladık. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.

BARAN

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise yaptığı konuşmada, bugün ATO’da çok kıymetli bir ekibi ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek; “Burası sizin kendi eviniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı’nın ekonomik ve sosyal anlamda daima yanında ve destekçisidir. Dün gibi bugün ve yarında her zaman üzerimize düşün ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Baran, ATO olarak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile de temas halinde olduklarını kaydederek, KKTC’nin ihracatını geliştirmek için birlikte çalışabileceklerini belirtti.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, MÜSİAD KKTC Başkan Yardımcısı İrfan Yılmaz ile KTTO, KTSO ve MÜSİAD KKTC Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.