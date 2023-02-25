Bir il için daha korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor' Bir il için daha korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.

Bozdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'le ilgili verilmiş bir gizlilik kararı bulunmuyor, tüm soruşturmalar gizlilik kararı alınmadan yürütülüyor

*Bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 184’ü tutuklandı, 71’ine ise yakalama kararı verildi. Tutukluların 74’ünü müteahhitler oluşturuyor

*Yağma konusunda depremin yaşandığı günden bugüne kadar meydana gelen vaka sayısı sadece 4’tür. Yağma konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır

Bakan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Fahiş kira artışları, deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir, elbette devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz.

*Uluslararası bir alarm verdik, uluslararası yardım istediğimiz yerde kendi askerimiz, jandarmamız, polisimiz zaten teyakkuz halinde.