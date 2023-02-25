Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.

Bozdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'le ilgili verilmiş bir gizlilik kararı bulunmuyor, tüm soruşturmalar gizlilik kararı alınmadan yürütülüyor

*Bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 184’ü tutuklandı, 71’ine ise yakalama kararı verildi. Tutukluların 74’ünü müteahhitler oluşturuyor

*Yağma konusunda depremin yaşandığı günden bugüne kadar meydana gelen vaka sayısı sadece 4’tür. Yağma konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır

Bakan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Fahiş kira artışları, deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir, elbette devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz.

*Uluslararası bir alarm verdik, uluslararası yardım istediğimiz yerde kendi askerimiz, jandarmamız, polisimiz zaten teyakkuz halinde.