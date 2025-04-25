Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, BRT'de katıldığı 18. Saat programında Binboğa Yem Fabrikası'nda yaşanan mali krize ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Çavuş, Binboğa'da denetimin sürdüğünü, elde edilecek sonuçlara göre fabrikanın hem yönetsel hem de finansal açıdan güçlendirilerek faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Finansal konudaki denetimler sonucunda bir yol haritasının ortaya çıkacağını da kaydeden Çavuş, Koop-Süt örneğini vererek benzer bir sürecin yürütüldüğünü aktardı. Bakan Çavuş, "Hükümetin atacağı adımlarla Binboğa üretim yolculuğuna devam edecek" dedi.