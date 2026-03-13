Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, insan hayatını korumayı, yaşatmayı en büyük sorumluluk gören, bilgi ve emekleriyle toplum sağlığı için fedakârca görev yapan tüm hekimler ile sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.



Çavuş, sağlık çalışanlarının zor koşullar altında dahi büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle görevlerini yerine getirerek, toplumun en kıymetli değerlerinden olduklarını her gün gösterdiklerini belirtti.

Çavuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamlı gün vesilesiyle, sağlık alanında büyük bir özveriyle hizmet veren tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor; görevleri başında hayatını kaybeden sağlık emekçilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.



Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum.”